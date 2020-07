Rissa per un monopattino, sei giovani denunciati a Ivrea

I giovani hanno aggredito quattro coetanei nel tentativo, fallito, di portare via loro il mezzo elettrico

A Ivrea sei giovani appena maggiorenni sono stati denunciati dai carabinieri per tentata rapina e lesioni. Sono i protagonisti di una rissa avvenuta l'altro pomeriggio ai giardini Giusiana, in pieno centro. I giovani hanno aggredito quattro coetanei nel tentativo, fallito, di portare via loro un monopattino elettrico.

I soccorsi

Uno degli aggrediti è stato anche medicato al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Il branco è stato fermato dai carabinieri poco dopo l'aggressione in piazza Freguglia: a dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno chiamato il 112.