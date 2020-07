Bimbo travolto da un tagliaerba nel Torinese: amputate 7 dita

È avvenuto oggi pomeriggio in un cascinale di Mezzi Po, frazione di Settimo Torinese. Il piccolo, di 2 anni e mezzo, è finito con le braccia sotto il trattorino guidato dal padre. In corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente

Grave incidente oggi pomeriggio in un cascinale di Mezzi Po, frazione di Settimo Torinese. Un bimbo di due anni e mezzo è finito con le braccia sotto il trattorino tagliaerba condotto dal padre, procurandosi gravi lesioni alle mani. Soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino, ha subito l'amputazione di tutte le falangi di tre dita della mano destra e quattro della mano sinistra. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso.