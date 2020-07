Si sentono male a 2.400 metri, escursionisti salvati in Piemonte

I due lamentavano spossatezza e di non essere più in grado di tornare a valle dopo aver percorso in salita la via ferrata

Due escursionisti sono stati recuperati dal soccorso alpino sul Monte Mars, in provincia di Biella. L'allarme è scattato a metà pomeriggio, quando la coppia ha chiamato da sotto la vetta della montagna, intorno a quota 2.400 metri. I due lamentavano spossatezza e di non essere più in grado di tornare a valle dopo aver percorso in salita la via ferrata.

I soccorsi

Sul posto si è portata una squadra di tecnici via terra perché la zona era interessata da fitte nebbie, che ha iniziato a ricondurli a valle. Le loro condizioni fisiche stavano peggiorando: con l'arrivo della sera, le nebbie si sono diradate rendendo possibile l'invio dell'eliambulanza 118 che ha recuperatogli escursionisti e la squadra.