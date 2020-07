Coronavirus, in Piemonte otto nuovi contagi e un decesso

In Piemonte otto nuovi contagi, 46 guariti e un decesso. Lo riporta l'unità di crisi della regione nel bollettino giornaliero sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). I ricoverati in terapia intensiva sono sei, lo stesso numero di ieri, mentre negli altri reparti si è registrato un calo complessivo di nove pazienti, che porta il totale a 150. Le persone in isolamento domiciliare sono 700, i tamponi diagnostici finora processati sono 462.863, di cui 253.973 risultati negativi.