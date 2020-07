Asti, aziona freno emergenza del treno e aggredisce agenti: denunciato

Ha azionato il freno d'emergenza del treno Alessandria-Torino senza motivo, poi ha minacciato e aggredito i poliziotti ed è fuggito. Un 27enne francese, residente ad Alessandria, è stato rintracciato e denunciato dagli agenti della polizia ferroviaria di Asti.

Le accuse

Le accuse nei suoi confronti sono di violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Il 27enne era riuscito a fuggire da un finestrino, in direzione via Guerra, facendo perdere le proprie tracce, ma è stato raggiunto e accompagnato in questura. Dovrà anche pagare una multa per aver azionato il freno di emergenza.