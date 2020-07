Coronavirus Piemonte: 7 contagi, 76 guariti e nessun decesso

Cinque dei nuovi positivi sono asintomatici, mentre 768 pazienti sono in via di guarigione. In terapia intensiva sono ricoverate 6 persone, mentre sono 703 quelle in isolamento domiciliare

Nessuna vittima per coronavirus in Piemonte nel bollettino quotidiano emesso dall'Unità di crisi della Regione (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). I nuovi contagi sono 7 (di cui 5 asintomatici), i guariti 76, mentre 768 pazienti sono in via di guarigione. Scende a 6 il numero totale dei ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 2 pazienti rispetto a ieri. I ricoverati negli altri reparti sono 159 (-4). Le persone in isolamento domiciliare sono 703. I tamponi diagnostici finora processati sono 460.019, di cui 252.055 risultati negativi.