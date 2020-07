Incidente sulla A5, auto si scontra con un cinghiale: ferito 33enne

Lo schianto è avvenuto questa mattina poco dopo lo svincolo di San Giorgio, in direzione Torino. L'animale è morto sul colpo

Un automobilista di 33 anni residente a San Martino Canavese è rimasto ferito, questa mattina, a seguito dell'investimento di un cinghiale sull'autostrada A5 Torino-Aosta. L'incidente si è verificato poco dopo lo svincolo di San Giorgio, in direzione Torino. L'uomo era alla guida di una Bmw X1 che ha investito l'ungulato mentre attraversava la strada. L'animale è morto sul colpo. L'automobilista, che ha riportato qualche escoriazione, è stato medicato sul posto e trasportato all'ospedale di Ivrea per controlli. Sono in corso gli accertamenti della polizia stradale di Torino sulla dinamica dell'incidente.