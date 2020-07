Si è allontanato dalla sua abitazione di Castelnuovo Don Bosco ieri pomeriggio per una passeggiata, ma non è più rientrato

In provincia di Asti sono in corso le ricerche di un 83enne scomparso da casa. Si è allontanato dalla sua abitazione di Castelnuovo Don Bosco ieri pomeriggio per una passeggiata, ma non è più rientrato. Lo stanno cercando i carabinieri con unità cinofile e volontari di protezione civile. Si chiama Teresio ed è senza documenti.