Torino, baby gang aggredisce e rapina 15enne: 3 arresti

Una baby gang, qualche giorno fa, ha aggredito tre minorenni, picchiando e derubando un 15enne in zona piazza Massaua a Torino. Con quest'accusa tre giovanissimi, un 16enne, una 17enne e un 20enne, sono stati arrestati dalla polizia del capoluogo piemontese, mentre un quarto è stato denunciato.

L’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, una trentina di persone avrebbe accerchiato i tre ragazzini in via via Val Lagarina. Tre del branco, in particolare, hanno aggredito una delle tre vittime, rubandogli un orologio e di un paio di airpods. La vittima è riuscita a fuggire verso la metropolitana, ma è stata raggiunta nell'ascensore e nuovamente colpita.

L’intervento della polizia

All'arrivo degli agenti, tre degli aggressori sono finiti in manette. Il maggiorenne del gruppo è stato anche sanzionato amministrativamente per il possesso di sostanza stupefacente, mentre la 17enne è stata denunciata per il possesso di un coltello. Un quarto membro del gruppo di aggressori, anche lui 17enne, è stato invece denunciato in stato di libertà per ricettazione perché aveva con sé l'orologio che i tre aggressori avevano sottratto al rapinato.