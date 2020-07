Torino, in casa otto chili di marijuana: pusher tradito da selfie

La droga era nascosta in due sacchi all'interno di un armadio. Nell'appartamento c'era una donna di 26 anni: anche lei è finita in manette

In un appartamento a Torino la polizia ha sequestrato otto chili di marijuana. La scoperta è avvenuta grazie a un selfie, presente nel cellulare di un cittadino di origini nigeriane fermato per un controllo tra corso Vercelli e via Feletto. L'uomo ha nascosto un mazzo di chiavi in suo possesso ai poliziotti che, grazie a quella foto, sono risaliti all'abitazione di via Lorenzo Bruno.

Il ritrovamento

La droga era nascosta in due sacchi all'interno di un armadio. L'appartamento, oltre che dal cittadino nigeriano, era occupato da una sua connazionale di 26 anni. Entrambi sono stati arrestati. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno anche sequestrato due bilancini di precisione.