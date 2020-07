Novara, auto incastrata nel passaggio a livello: treno fermato dal 118

Incidente ferroviario sfiorato la scorsa notte per una vettura rimasta incastrata tra le sbarre del passaggio a livello di Briga Novarese, in Piemonte, dopo essersi ribaltata in un incidente autonomo. L'intervento del 118, che ha subito avvisato la Polfer, ha evitato la collisione con un treno merci che sarebbe transitato dopo pochi minuti. Il convoglio, che urtando l'auto avrebbe rischiato di deragliare, è stato bloccato alla stazione di Borgomanero, evitando così l'incidente. Per il conducente dell'auto, che è riuscito ad uscire dal mezzo da solo, solo qualche ferita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.