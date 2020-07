Torino, in trolley 400mila euro hashish: tre arresti

Due uomini e una donna sono stati arrestati dai carabinieri di Torino peché trasportavano in taxi 50 chili di hashish all'interno di un trolley.

La ricostruzione dei fatti

I militari hanno notato due di loro scendere dal taxi con la valigia, che trasportavano a fatica in direzione di un residence nel centro di Torino. Il terzo complice è arrivato in loro soccorso per aiutarli nel trasporto. Una volta aperto il trolley, al suo interno c'erano i circa 50 chili di hashish, suddivisi in panetti da 500 grammi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la droga, se venduta al dettaglio, avrebbe fruttato fino a 400mila euro. Nella stanza dei tre, finiti in manette, sono stati trovati anche tremila euro in contanti.