Alessandria, incendio in un bar: l’inaugurazione era prevista stasera

Sono in corso le indagini dei carabinieri per stabilire le eventuali responsabilità e le cause dell'incendio divampato questa notte, dopo le 3, al Blanco Summer Club, ospitato alla Canottieri Tanaro di Alessandria. Le fiamme hanno interessato l'area esterna del piccolo bar vicino alla piscina. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco. L'inaugurazione del locale era prevista per questa sera.