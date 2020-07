Torino, scoperto laboratorio di ricambi d'auto contraffatti: 2 denunce

Due imprenditori 50enni sono stati denunciati dalla guardia di finanza di Torino per contraffazione e frode in commercio in quanto nelle loro ditte, situate a Torino e a Carmagnola, si producevano pezzi di ricambio per auto contraffatti, con i marchi delle più prestigiose case automobilistiche. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati oltre 40 mila pezzi oltre ai macchinari utilizzati per fabbricarli.

Il laboratorio del falso

In particolare nell’azienda di Carmagnola i militari hanno scoperto un vero e proprio laboratorio del falso. All'interno del capannone, apparecchiature digitali all'avanguardia realizzavano ogni giorno migliaia di ricambi per auto e accessori a marchio Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Porsche. I pezzi venivano poi venduti in tutto il mondo, dal Belgio alla Germania fino al Cile e agli Stati Uniti.