Acqui Terme, 58enne morto intossicato in un incendio in casa

Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe gettato un mozzicone di sigaretta non completamente spento mentre si trovava al piano superiore dell’abitazione, per poi scendere a quello inferiore

Un uomo di 58 anni ha perso la vita in un incendio divampato in casa, in via Crosa ad Alice Bel Colle, paese vicino ad Acqui Terme (Alessandria). Secondo quanto riferito dai carabinieri - intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco - la vittima, Pier Carlo Levo, viveva sola sola in casa.

L'incendio

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, accanito fumatore, avrebbe gettato un mozzicone non completamente spento mentre si trovava al piano superiore dell’abitazione, per poi scendere a quello inferiore. Accortosi del fumo che si stava diffondendo è tornato indietro, ma l'aria ormai resa irrespirabile gli sarebbe stata fatale. Le fiamme avrebbero interessato, oltre a una grande quantità di oggetti accumulati in casa, anche alcuni cavi elettrici in stato precario. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, ma dopo l'esame del medico legale dovrebbe essere restituita ai familiari.