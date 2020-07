Coronavirus Piemonte: ricoveri terapia intensiva in aumento di 2 unità

I guariti sono 51, i nuovi contagi sono 16 e si registra un solo decesso. Negli altri reparti i pazienti calano, per un totale di 193. In isolamento domiciliare 921 persone

È di 51 guariti e 16 nuovi contagi, di cui 11 da screening, l'aggiornamento sul Coronavirus in Piemonte (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI), dove si registra oggi un decesso. Nei dati diffusi dall'Unità di crisi della Regione risale il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 10 (+ 2 rispetto a ieri); negli altri reparti calo di 12 pazienti, in totale sono 193. Le persone in isolamento domiciliare sono 921, in via di guarigione 947 pazienti. I tamponi diagnostici finora processati sono 441.677, di cui 242.034 risultati negativi.