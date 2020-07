Coronavirus, in Piemonte cinque nuovi casi e tre decessi

Aumentano i guariti, 66 in più di ieri, che raggiungono il totale di 25.202, mentre sono 952 le persone in via di guarigione. In tutto sono stati processati 434.835 tamponi

Sono 31.434, cinque in più rispetto a ieri e tutte asintomatiche, le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte. Sono invece 25.202, ben 66 più di ieri, i pazienti guariti e 952 quelli in via di guarigione. Sono 3 i decessi di persone positive al test, il totale sale così a 4.107. I ricoverati in terapia intensiva sono 8 e diminuiscono di uno rispetto a ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva restano 21. Le persone in isolamento domiciliare sono 955. I tamponi diagnostici finora processati sono 434.835 , di cui 238.220 risultati negativi. Questi i dati forniti dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. (DIRETTA)