Agliè, picchiano e rapinano 15enne al luna park: denunciati due 17enni

Hanno aggredito la vittima per portargli via una catenina d'oro. Quest'ultima è stata poi recuperata dai carabinieri e restituita al proprietario

Due giovani di 17 anni sono stati denunciati per rapina dai carabinieri di San Giorgio Canavese, in provincia di Torino. Secondo le accuse, i due hanno picchiato e rapinato un 15enne al luna park di Agliè, dove è in corso la festa patronale, per portargli via una catenina d'oro. Dopo la richiesta di aiuto al 112 da parte della vittima, i carabinieri hanno individuato e rintracciato i due aggressori vicino alle giostre. La collana d'oro è stata recuperata e restituita al proprietario. I due ragazzi denunciati sono incensurati.