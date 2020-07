Incidente nell’Alessandrino, in moto contro muretto: morto centauro

È accaduto in via Vittorio Emanuele II a Occimiano: inutili i soccorsi. La vittima è un 35enne: la salma è stata trasferita alla camera mortuaria dell’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato

I carabinieri al lavoro per ricostruire cause ed esatta dinamica dell'incidente costato la vita al motociclista Marco Pugno, 35 anni, nato a Genova e residente a Monfalcone (in provincia di Gorizia), che si è schiantato a bordo di una BMW 1200 - sulla quale risulterebbe viaggiasse da solo - questa notte verso le 2,30 contro il muretto di una casa in via Vittorio Emanuele II a Occimiano (in provincia di Alessandria). Inutili i soccorsi del personale sanitario del 118. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria dell'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.