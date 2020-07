Incidente all'imbocco della A4 nel Vercellese: tre feriti

Le auto si sono scontrate nei pressi del casello dell'autostrada Torino-Milano a Carisio. Due persone sono state trasportate in elisoccorso all'ospedale di Novara, mentre una terza è stata portata in ambulanza in codice giallo a Vercelli

Tre persone, due anziani e un ragazzo, sono rimaste ferite a Carisio (Vercelli) a seguito dell'impatto tra le due automobili all'imbocco del casello dell'autostrada Torino-Milano. Per due di loro è stato necessario il trasporto in elisoccorso all'ospedale di Novara; il terzo è stato portato in ambulanza in codice giallo a Vercelli. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale. Sul posto, oltre ai medici del 118, sono giunti anche i vigili del fuoco del comando di Vercelli, che hanno estratto le persone dalle lamiere e messo in sicurezza l'area.