Biella, trovato esplosivo vicino a bancomat: evacuate banca e poste

Le forze dell'ordine hanno transennato l'area in attesa della squadra di artificieri in arrivo da Torino per rimuovere l'ordigno

Una carica di esplosivo è stata rinvenuta vicino a un bancomat a Donato, in provincia di Biella. Si tratta di una filiale di Banca Sella. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e, dopo aver tolto la corrente elettrica, hanno transennato l'area in attesa della squadra di artificieri in arrivo da Torino per rimuovere l'ordigno. E’ stato predisposto lo sgombero sia dell’edificio in cui si trova la filiale che del vicino ufficio postale.