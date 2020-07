Coronavirus Piemonte: oggi 24 guariti, 4 decessi e 16 contagi

Dei positivi registrati, 11 sono asintomatici. I ricoverati in terapia intensiva sono 10, mentre quelli negli latri reparti 235. In isolamento domiciliare 1.030 persone

Sono 24 i nuovi guariti dal Coronavirus in Piemonte, 4 i decessi comunicati oggi all'Unità di crisi della Regione, 16 nuovi casi positivi, di cui 11 asintomatici. I ricoverati in terapia intensiva sono 10 (-1 rispetto a ieri), negli altri reparti 235 (-13). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.030. I tamponi diagnostici finora processati sono 425.052, di cui 233.214 risultati negativi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).