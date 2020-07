Torino, durante lite strappa orecchio a morsi a rivale: arrestato

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Torino con l'accusa di aver causato lesioni permanenti a un 32enne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, durante una lite scoppiata per una ragazza il 39enne ha strappato a morsi l'orecchio al rivale. La vittima dell'aggressione è stata trasportata dal 118 in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico.

La lite

Il litigio è scoppiato intorno alle due di notte. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti in via San Francesco da Paola, in centro città, dove hanno notato che alla vittima era stato staccato a morsi parte di un orecchio. Poco distante, in via Accademia Albertina, i poliziotti hanno fermato l'aggressore con la maglia e i jeans ancora sporchi di sangue. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la rissa è scoppiata tra due gruppi di amici a causa di alcuni apprezzamenti rivolti a una ragazza e poi è degenerata.