Ivrea, spara e uccide ladro: tabaccaio sentito in procura

E’ stato sentito per la prima volta in procura a Ivrea Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese (Torino) che nel giugno 2019 durante una rapina ha sparato e ucciso un 24enne. Ieri, accompagnato dai legali, l’uomo, indagato per eccesso colposo di legittima difesa, ha rilasciato spontanee dichiarazioni. In precedenza si era sempre avvalso della facoltà di non rispondere.

Il racconto del tabaccaio

Il tabaccaio, come riporta La Stampa, avrebbe raccontato di aver sparato solo due colpi: uno dal balcone di casa, situata sopra al negozio, verso l'alto e uno da terra alla cieca, confuso dalle ombre e dal buio. Non si sarebbe accorto di aver colpito uno dei tre rapinatori. La difesa dell'uomo nei prossimi giorni depositerà una perizia balistica che sarà poi confrontata con quella della procura.