Avigliana, protesta No Tav sotto hotel dove alloggiano forze ordine

La Digos di Torino sta identificando i manifestanti No Tav che la scorsa notte hanno partecipato a una protesta organizzata sotto l'Hotel Ninfa di Avigliana, dove pernottano le forze dell'ordine presenti in Val di Susa. Un gruppo di attivisti si è ritrovato sotto l'albergo e ha dato vita a una 'cacerolada', termine spagnolo che indica una manifestazione pacifica e rumorosa. Il gruppo ha poi pubblicato un video della protesta sulla propria pagina Facebook. Si tratta di una decina di persone, noti appartenenti ai centri sociali torinesi, che saranno denunciati alla Procura di Torino. Nei giorni scorsi alcuni presidi sono stati organizzati davanti ai luoghi dove le forze dell'ordine si recano per i pasti.