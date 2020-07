Coronavirus, in Piemonte 13 contagi e 179 guariti in 24 ore

Sono 13 i nuovi casi di coronavirus in Piemonte, per un totale di 31.378 contagi da inizio pandemia. È quanto rende noto l’Unità di crisi regionale. Sono invece 179 i guariti in regione nelle ultime 24 ore. Cinque i decessi, che portano il numero delle vittime a 4.096. Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 11, mentre negli altri reparti sono attualmente ricoverati 248 pazienti, 12 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 1040. I tamponi diagnostici finora processati sono 422.647, di cui 232.007 risultati negativi. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)