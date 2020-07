Cade da balcone, morta madre di 29 anni in provincia di Asti

Tragedia a Monale, in provincia di Asti. Una donna di 29 anni, madre di quattro figli di otto, sei, quattro e due anni (che si trovavano in casa), è morta dopo essere caduta dal balcone del suo appartamento. Stava sistemando le zanzariere, quando deve aver perso l'equilibrio ed è precipitata dal secondo piano. Fatale per lei, deceduta sul colpo, il volo da 10 metri. Inutili i tentativi di rianimazione del 118. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.