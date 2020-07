Moria di pesci in torrente del Canavese: verifiche Arpa in corso

Numerosi pesci morti sono stati visti nelle ultime ore nelle acque del torrente Malone, che attraversa il Canavese sfocando nel fiume Po. Sull’episodio l’Arpa sta svolgendo accertamenti. "In seguito al ritrovamento sulle sponde di fauna ittica deceduta e di una sospetta colorazione delle acque la Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo ed eseguito un prelievo d'acqua - fanno sapere dal Comune di San Benigno Canavese -, si metterà prontamente in contatto con Arpa che eseguirà le successive procedure di verifica". Già ieri Arpa è intervenuta per segnalazioni simili a Volpiano, Brandizzo e San Benigno. Gli episodi potrebbero essere collegati a uno sversamento di liquame avvenuto in un'azienda agricola di Rivarolo Canavese il 29 giugno, ma si attende l’esito delle analisi per far luce sulla vicenda.