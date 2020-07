Coronavirus in Piemonte, una vittima e 16 nuovi contagi

In calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 11 (uno in meno rispetto a ieri), negli altri reparti 260 (-7)

In Piemonte nelle ultime 24 ore si registrano 16 nuovi contagi, di cui 13 casi asintomatici. Lo si legge nel bollettino quotidiano dell'Unità di crisi della Regione sul coronavirus (LA DIRETTA - LO SPECIALE). Una sola vittima, il cui decesso non è avvenuto nella giornata odierna, mentre sono 89 i guariti in più rispetto a ieri. Altri 1208 pazienti sono considerati in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva sono 11 (uno in meno rispetto a ieri), negli altri reparti 260 (-7). Le persone in isolamento domiciliare sono 1082. I tamponi diagnostici finora processati sono 419291, (4034 in più rispetto al dato di ieri) di cui 230409 risultati negativi.