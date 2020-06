'Ndrangheta a Cuneo, tra gli indagati ci sono tre carabinieri

Ci sono tre carabinieri e due agenti di polizia penitenziaria fra gli indagati a piede libero nell'inchiesta della Dda di Torino che questa mattina ha portato a 12 ordini di custodia cautelare e a decine di perquisizioni. L'indagine, svolta dalla questura di Torino e dai carabinieri di Cuneo, riguarda l'attività di una "locale" di 'ndrangheta a Bra (Cuneo) riconducibile alla famiglia Luppino, originaria di Sant'Eufemia di Aspromonte (Reggio Calabria).

La vicenda

Due dei carabinieri sono indagati per episodi avvenuti all'epoca in cui prestavano servizio in provincia di Cuneo. Si procede per favoreggiamento e rivelazione di segreti di ufficio aggravati dall'agevolazione mafiosa per avere passato - secondo gli inquirenti - informazioni riservate alla famiglia Luppino. Il terzo carabiniere, che, invece, era di stanza a Villa San Giovanni, avrebbe offerto ai Luppino delle notizie riservate: per lui, oltre al favoreggiamento e alla rivelazione di segreti di ufficio, si aggiunge l'accesso abusivo ai sistemi informatici.

Gli agenti di polizia penitenziaria

Infine, i due agenti di polizia penitenziaria lavoravano nel carcere di Saluzzo dove era rinchiuso una delle figure al centro dell'inchiesta, Salvatore Luppino, al quale avrebbero fatto avere bevande alcoliche e altri beni non permessi. Sono ora indagati per corruzione aggravata dall'agevolazione mafiosa.

Indagati percepiti come influenti per assegnazione stand di 'Cheese'

Nelle carte dell'inchiesta compare anche il nome di "Cheese", una delle maggiori rassegne enogastronomiche in Italia che si tiene ogni due anni a inizio autunno a Bra. Una serie di intercettazioni telefoniche indicherebbero che due dei personaggi chiave, i fratelli Salvatore e Vincenzo Luppino, fossero percepiti come delle figure capaci di condizionare l'assegnazione di posti e stand a chi voleva prendere parte alla manifestazione internazionale. La circostanza è ancora tutta da approfondire e né 'Cheese' né gli organizzatori di Slow Food sono coinvolti. Si tratta però, secondo gli inquirenti, di un risvolto che testimonia come i presunti 'ndranghetisti fossero capaci di condizionare la vita economica e politica del territorio e, soprattutto, di farsi "percepire" come persone influenti.