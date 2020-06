Verbania, sorpreso con 129 grammi di cocaina in casa: arrestato 35enne

Un uomo di 35 anni, A.R., è stato arrestato a Verbania dopo essere stato sorpreso in possesso di 137 grammi di cocaina. L'uomo era stato fermato pochi giorni fa a Domodossola a bordo della sua auto, sulla quale c'era un'altra persona. Già conosciuto per precedenti in materia di stupefacenti, aveva consegnato volontariamente 8 grammi di cocaina. Da una successiva perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato altri 129 grammi di cocaina in un cofanetto e anche strumenti per il confezionamento delle dosi. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire la rete di spaccio e ha portato all'arresto anche di un uomo di 55 anni che, dopo un ricovero in ospedale, si è scoperto avere nell'intestino 4,6 grammi di cocaina e 10 grammi di eroina.