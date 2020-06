Stresa, rave party sul Mottarone scoperto dai carabinieri

Un rave party è stato scoperto e annullato dai carabinieri ieri notte a Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) in località Alpino, sulle pendici del monte Mottarone. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti che avevano sentito della musica provenire da una zona dove sorge un maneggio. Arrivati sul posto i militari hanno trovato gli impianti di amplificazione pronti per la festa e hanno fermato una trentina di giovani, originari delle province di Verbania, Varese e Novara. Cinque ragazzi sono stati identificati e, trovati in possesso di piccole quantità di stupefacenti (hashish, marijuana e cocaina), segnalati alla prefettura come assuntori.