Controlli dei carabinieri nel Torinese, tre arresti per droga

Nel corso di una serie di controlli sul territorio, i carabinieri di Torino hanno arrestato tre persone per droga nel giro di 24. In manette un operaio 27enne di None, sorpreso sotto casa mentre vendeva 15 grammi di hashish a due clienti, entrambi segnalati alla prefettura. Nella sua abitazione i militari hanno trovato 50 grammi di hashish, 390 di marijuana e 480 euro in contanti. Altri due pusher sono stati arrestati a Trofarello: si tratta di due 21enni, individuati dai carabinieri mentre si scambiavano alcuni pacchi contenenti 100 grammi di hashish e circa 4 mila euro in contanti. Tutti e tre sono finiti agli arresti domiciliari.