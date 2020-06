Coronavirus in Piemonte, 14 nuovi contagi e cinque decessi

Le guarigioni sono state 74 in più rispetto a ieri facendo salire il totale a 24.548. I ricoverati in terapia intensiva sono 12, lo stesso numero di ieri. I tamponi diagnostici finora processati sono 410.813

Nelle ultime 24 ore sono 14 i nuovi contagiati registrati in Piemonte, di cui undici asintomatici. Le persone risultate positive dall'inizio dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) sono 31.336. I decessi sono stati cinque, uno dei quali si è verificato oggi mentre gli altri nei giorni scorsi e sono stati ricondotti al Covid-19 in un secondo momento. Il totale è di 4.085. Le guarigioni sono state 74 in più rispetto a ieri facendo salire il totale a 24.548. I ricoverati in terapia intensiva sono 12, lo stesso numero di ieri. I tamponi diagnostici finora processati sono 410.813, di cui 225.713 risultati negativi.