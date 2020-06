Torino, molestata la dj Ema Stokholma: “Io ripresa sotto la gonna”

Un cellulare poggiato per terra, con fotocamera rivolta in alto, ha ripreso le parti intime della disc jockey 36enne Ema Stockholma durante il sound check dello spettacolo di San Giovanni. È successo nella serata di ieri, prima dell’evento che si è ugualmente tenuto alla Mole Antonelliana, a Torino. Il proprietario del telefono, nonché autore del video, è stato individuato proprio dalla stessa dj: ora risulta indagato dalla polizia municipale di Torino. La conduttrice e modella francese, che ha avuto un’infanzia difficile (fatta di violenze e di paura), non si è fatta prendere dallo sconforto e ha raccontato la molestia subita. "Non bisogna esitare un secondo a farlo, bisogna metterci la faccia per evitare che in futuro queste persone commettano cose ancora peggiori", ha affermato l’artista in una lunga storia su Instagram.

Il racconto della Dj

La dj (negli ultimi tre anni protagonista al Festival di Sanremo prima come conduttrice radiofonica e poi come presentatrice del PrimaFestival in onda su Rai 1) ha raccontato: "Faceva caldo, avevo un vestito estivo. Ero con il mio manager, che è anche il mio migliore amico, e un'altra decina di persone. Quando ho raccolto quel cellulare, accanto alla cassa, mi sono accorta che c'era un video delle mie parti intime di dieci minuti. E c'erano anche altri video così, di altre ragazze, tutti lunghissimi".

“Ho portato il responsabile dalle guardie”

È stata la stessa dj a individuare il responsabile: "L'ho portato dalle guardie, gli ho parlato, sempre col sorriso e la tranquillità, perché non bisogna essere violenti. Anche queste persone vanno aiutate. Ma non si deve fare finta di nulla: bisogna denunciare". Ema Stokholma si dice dispiaciuta di aver visto intorno a lei "molta leggerezza, come se non fosse successo nulla". Per la 36enne si tratta invece di "una cosa grave".