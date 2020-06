Riappare l’orso 'M29’, avvistato nel Verbano

E’ stato avvistato nuovamente la scorsa notte, nel Verbano, l'orso ‘M29’ che per giorni si è aggirato in Val d'Ossola, prima a Villadossola e poi tra Mergozzo e Ornavasso. Due persone lo hanno visto non distante dal centro di Oggebbio, sul Lago Maggiore. Non si segnalano al momento danni nel piccolo paese. I due si sono visti passare l’animale di fianco, a breve distanza, mentre erano a bordo di un veicolo. Il fatto è stato segnalato alla polizia provinciale, che sta cercando di monitorare i movimenti dell'orso ormai presente nel Verbano Cusio Ossola da più di un anno.

Lunedì sera, in Trentino, padre e figlio sono rimasti feriti dopo un incontro ravvicinato con un orso ancora non identificato.