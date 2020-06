Incidente sul lavoro nell'Astigiano, morto anziano agricoltore

Un anziano agricoltore è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di oggi in uno dei campi di sua proprietà in strada Poggio, a Costigliole d'Asti, nell’Astigiano. La vittima, Ilario Ferrato, 88 anni, era alla guida del trattore nel noccioleto di sua proprietà quando all'improvviso, forse per il fango, il mezzo si è ribaltato e ha travolto l'anziano, che è deceduto presumibilmente sul colpo. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso del 118 e i vigili del fuoco ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Canelli.