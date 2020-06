Coronavirus in Piemonte, 141 guariti e 22 nuovi casi

Sono 22 le persone risultate positive a Coronavirus in Piemonte nelle ultime 24 ore, di cui 9 nelle Rsa e 19 asintomatiche. E’ quanto emerge dal bollettino dell'Unità di crisi della Regione (LA DIRETTA - LO SPECIALE). Aumentano di 141 unità i guariti, mentre altri 1.459 pazienti sono considerati "in via di guarigione". I decessi di persone positive al virus comunicati oggi sono 7, ma nessuno registrato nella giornata odierna. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva (18 persone) è stabile rispetto a ieri, mentre cresce di 4 unità quello dei pazienti in altri reparti, per un totale di 334. Le persone in isolamento domiciliare sono 1378; i tamponi diagnostici finora processati sono 398.623, di cui 218.528 risultati negativi.