No Tav, attivisti si incatenano ai cancelli del cantiere in Val Clarea

“Abbiamo lanciato un appello per un'estate che ci vedrà mobilitati sul territorio valsusino in un'attenta opera di monitoraggio e Resistenza”, scrivono gli attivisti sul sito notav.info

Un centinaio di attivisti No Tav ha dato il via, nella tarda serata di ieri, a un presidio permanente dei Mulini, in val Clarea, al termine di una passeggiata al cantiere della Torino-Lione con partenza da Giaglione. Sul posto anche diverse camionette di polizia e carabinieri. Durante la notte alcuni attivisti sono saliti sugli alberi e si sono incatenati ai cancelli del cantiere ma per il momento non si sono registrate tensioni.