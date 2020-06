Discarica abusiva scoperta nel Torinese, denunciato un 70enne

A Samone, in un terreno di 3.000 metri quadrati, la guardia di finanza ha rinvenuto rottami ferrosi, scarti delle carrozzerie, pannelli fotovoltaici, batterie d'auto, vernici, pneumatici e carcasse di elettrodomestici. Il proprietario dell’area rischia fino a due anni di carcere per reati ambientali

La guardia di finanza di Ivrea ha scoperto una discarica abusiva a cielo aperto in un terreno a Samone (Torino), dov’erano smaltite tonnellate di rifiuti pericolosi. L’area si estendeva per 3.000 metri quadrati e al suo interno i militari hanno rinvenuto rottami ferrosi, scarti delle carrozzerie, pannelli fotovoltaici, batterie d'auto, vernici, pneumatici e carcasse di elettrodomestici. Inoltre, sono state individuate anche alcune auto ancora targate, sulle quali sono in corso ulteriori accertamenti. Il proprietario del terreno, un 70enne già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per reati ambientali e ora rischia fino a due anni di carcere.