Incendio nel Torinese, fiamme in una ditta di stoccaggio rifiuti

Numerose squadre dei vigili del fuoco sono intervenute ieri a Mappano (Torino) per spegnere un incendio divampato in una ditta che si occupa di servizi ambientali e stoccaggio rifiuti in via Donatello, al confine con Borgaro. Il custode dell'impianto, che ha dato l'allarme, è riuscito ad attivare l'impianto antincendio fisso, limitando così l'estensione del rogo. Ignote, al momento, le cause dell'incendio.