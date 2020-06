Biella, 66enne malata e "bloccata" in Egitto. Figlio: "Si aggrava"

L'ambasciata d'Italia al Cairo, a quanto si apprende da fonti della Farnesina, sta seguendo la vicenda, in stretto raccordo con il ministero degli Esteri. Era andata in Egitto a trovare il figlio

Una donna di 66 anni di Biella, Mara Gangini, è ricoverata al Cairo, in Egitto, dove è rimasta negli ultimi mesi per la cancellazione dei voli a causa dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE), non riuscendo più a rientrare in Italia. La donna, che è ammalata, è in Egitto da dicembre, quando era partita per andare a trovare il figlio, ed è rimasta "bloccata" nel Paese. L'ambasciata d'Italia al Cairo, a quanto si apprende da fonti della Farnesina, sta seguendo fin dall'inizio la vicenda, in stretto raccordo con il ministero degli Esteri, prestando ogni possibile assistenza. La donna è stata trasferita al Cairo da Hurgada, dove è stata ricoverata alcune settimane.

L'appello del figlio

"Si sta aggravando sempre di più, il suo corpo si gonfia, non mangia, beve poco e i polmoni si riempiono d'acqua tanto da dover utilizzare l'ossigeno", racconta il figlio, Roberto Toniolo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. L'uomo ha anche rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier Giuseppe Conte e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. La donna non è assicurata e le risorse per curarla, a quanto si apprende, iniziano a scarseggiare.

Salvini": Riportare a casa la connazionale il prima possibile"

"Una nostra connazionale, Mara Gangini di Biella, è ricoverata da settimane in Egitto e ora si trova in un ospedale del Cairo. Vorrebbe tornare in Italia - ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini - e da tempo la Lega segue la vicenda con grande attenzione. Questa mattina ho chiesto ulteriori chiarimenti alla Farnesina. L'obiettivo è riportarla a casa il prima possibile. Forza Mara, siamo con te".