Incidente nel Biellese, morto 75enne travolto da un'auto

Lo scontro è avvenuto questa mattina in via Gramsci a Sandigliano. L'anziano stava attraversando la strada vicino a casa, quando un'auto di grossa cilindrata lo ha travolto a forte velocità

Un pensionato di 75 anni, F. G., è morto questa mattina investito da un'auto a Sandigliano, nel Biellese. L'incidente in via Gramsci: l'anziano stava attraversando la strada vicino a casa, quando un'auto di grossa cilindrata lo ha travolto a forte velocità. L'urto è stato violento e la vettura ha trascinato l'uomo per alcuni metri sulla provinciale prima di arrestare la corsa. Inutile l'intervento dei medici del 118 intervenuti sul posto insieme ai carabinieri.