Treno Torino-Milano investe cavallo fuggito da maneggio

In totale sono stati sette i treni regionali che hanno accumulato ritardi fino a un'ora. La circolazione, a quanto comunica Trenitalia, è ritornata regolare

Questa mattina treni in ritardo fino a 60 minuti sulla linea ferroviaria Torino-Milano a causa dell'investimento di un cavallo avvenuto nel territorio di Olcenengo, in provincia di Vercelli.

La ricostruzione dei fatti

Scappato da un vicino maneggio, l'animale è stato investito da un convoglio partito da Torino Lingotto e diretto a Milano Porta Garibaldi. Per il cavallo, colpito lungo la massicciata tra le stazioni di Santhià e Vercelli, non c'è stato scampo. In totale sono stati sette i treni regionali che hanno accumulato ritardi fino a un'ora. La circolazione, a quanto comunica Trenitalia, è ritornata regolare.