Picchia la moglie davanti ai 3 figli minorenni: arrestato nel Torinese

I carabinieri, su richiesta dei vicini di casa della coppia, sono intervenuti in un alloggio di Valperga dove hanno sorpreso il 33enne, già noto alle forze dell'ordine, mentre picchiava la compagna. L'uomo, recidivo, è stato bloccato mentre la donna è stata trasportata in ospedale

Un 33enne è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri di Cuorgnè (Torino) per lesioni aggravate continuate e maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. I militari, su richiesta dei vicini di casa della coppia, sono intervenuti in un alloggio di Valperga (Torino) dove hanno sorpreso il 33enne, già noto alle forze dell'ordine, mentre picchiava la compagna davanti ai tre figli minori. Il soggetto, recidivo, è stato quindi arrestato mentre la donna è stata trasportata in ospedale, a Cuorgnè, per le cure del caso.