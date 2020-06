Coronavirus, morti in Rsa: 5 inchieste per omicidio colposo a Ivrea

Sono cinque i fascicoli per omicidio colposo aperti dalla procura di Ivrea (in provincia di Torino) in relazione a decessi causati dal Covid-19 nel Canavese. Le inchieste, che riguardano la morte di 5 persone ospiti in Rsa della zona, sono partite da altrettante famiglie che hanno presentato un esposto in procura. Al momento non ci sono indagati.