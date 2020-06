Coronavirus, in Piemonte 29 nuovi casi e 6 decessi

I casi finora accertati in Regione sono 31.090. Salgono invece a 22.755 i guariti, mentre altri 1867 sono “in via di guarigione”. I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 28, dato invariato rispetto a ieri

Sono 29 i nuovi casi di coronavirus registrati in Piemonte, per un totale di 31.090 contagi accertati finora (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). A renderlo noto è l’Unità di crisi regionale. Sono invece sei i decessi comunicati oggi, che portano il numero delle vittime da inizio emergenza a 4.018. I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 28, dato invariato rispetto a ieri, mentre i ricoverati negli altri reparti sono 472 (-45). Salgono a 22.755 i guariti, 193 in più, mentre altri 1.867 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. Le persone in isolamento domiciliare sono 1950. Infine, i tamponi diagnostici finora processati sono 372.948, di cui 205.447 risultati negativi. (IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE)