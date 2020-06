Coronavirus, il bollettino della Protezione civile del 16 giugno

Idecessi totali sono 34.405. Il numero dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 210 casi, di cui 143 in Lombardia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 30 in meno rispetto a ieri e il totale scende a 177. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.516 persone, in totale sono 178.526. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 46.882 tamponi

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 237.500. Le vittime, in totale, sono 34.405, con 34 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 26). Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 210 casi (ieri 303), di cui 143 in Lombardia. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano della Protezione civile sulla diffusione del contagio (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE).

Guariti e tamponi approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.516, per un totale di 178.526. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 177, cioè 30 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 3.301 (-188). Sono invece 21.091 le persone in isolamento domiciliare (-1.122). I tamponi sono finora 4.695.707, in aumento di 46.882 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.891.846, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Oltre alle provincie di Trento e Bolzano sono sei le Regioni in cui non si registrano nuovi contagi: Campania, Puglia, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

I dati regione per regione approfondimento Coronavirus Italia, 237.290 positivi. 34.371 i morti. FOTO Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, le persone attualmente positive sono: 15.233 in Lombardia

2.450 in Piemonte

1.405 in Emilia-Romagna

718 in Veneto

463 in Toscana

242 in Liguria

1.129 nel Lazio

601 nelle Marche

273 in Campania

353 in Puglia

64 nella Provincia autonoma di Trento

806 in Sicilia

99 in Friuli Venezia Giulia

468 in Abruzzo

93 nella Provincia autonoma di Bolzano

18 in Umbria

33 in Sardegna

10 in Valle d’Aosta

36 in Calabria

65 in Molise

10 in Basilicata