Ivrea, canoa si stacca da rimorchio e travolge donna: ferita 48enne

Una donna di 48 anni è rimasta ferita a Ivrea dopo essere stata travolta da una canoa che si è staccata dal rimorchio di un furgone in transito. La 48enne, che stava camminando sul marciapiede in via Cascinette, è caduta e ha sbattuto la testa violentemente. È stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale di Ivrea. Il conducente del furgone si è subito fermato a prestare aiuto. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause dell'incidente.