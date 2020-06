Coronavirus, in Piemonte due nuovi contagi e zero decessi

In terapia intensiva sono ricoverate 28 persone, due in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri non in terapia intensiva restano 517. Le persone in isolamento domiciliare sono 2059

Due nuovi contagi, uno dei quali registrato in Rsa, e nessuna vittima. Sono i migliori dati diffusi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte finora sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Sono stati registrati 111 guariti in più rispetto a ieri, per un totale di 22.562 guarigioni. In terapia intensiva sono ricoverate 28 persone, due in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri non in terapia intensiva restano 517. Le persone in isolamento domiciliare sono 2059.

In totale 4012 decessi in Piemonte

I tamponi diagnostici finora processati sono 369.294, di cui 203.736 risultati negativi. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte l'Unità di crisi ha registrato 4.012 decessi e 31.061 contagi. Sono 1.883 i piemontesi in via di guarigione, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo.